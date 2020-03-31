القاهرة - لايف ستايل شاركت الفنانة مريام فارس متابعيها بمقطع فيديو جديد من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت مريم فارس برفقة ابنها من داخل المطبخ وهم يصنعان بسكويت وعلقت مريام فارس على الفيديو: "خليك بالبيت , stay home , stay save". ومن ناحية أخرى أحيت مريام فارس في وقت سابق حفلا غنائيا ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض المقام في المملكة العربية السعودية وتألقت بأغنية حبيبي سعودي والتي قامت بطرحها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت علي عدد مشاهدات كثيرة. Advertisements قد يهمك أيضا: إليسا تؤكد أن مريام فارس أخطأت جمهور مريام فارس قلق بشأن وضعها الصحي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مريام فارس تشعل السوشيال ميديا عبر "انستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.