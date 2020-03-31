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تفاصيل عن حياة العندليب عبدالحليم حافظ في ذكرى رحيله

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تحل اليوم ذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ الذي كان رمزا للحب والرومانسية منذ أن بدأ أولى أغنياته وحتى الآن، حتى أصبحت أغانيه ملاذ المحبين الأول للتعبير عن حبهم.

وقبل عامين، قال الناقد والكاتب محمود معروف إن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لم يتزوج أبدًا، وأنه أحب فتاة في البداية، تدعى "ديدي الشرقاوي"، لافتًا إلى أنه أحب تلك الفتاة حبا جنونيا.

وأضاف محمود معروف خلال ندوته  أنه حصل على تلك المعلومات من «الحاجة عليا»، شقيقة العندليب الأسمر، لافتًا إلى أن الفتاة التي أحبها "ديدي الشرقاوي"، أصيبت بفيروس في المخ وتوفيت بعد ذلك، وحزن عليها العندليب حزنًا شديدًا.

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