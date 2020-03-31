شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جوينيث بالترو قريبة من كلبها وبعيدة عن زوجها بمسافة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الهلع والذعر تسود بين الملايين حول العالم حالياً، بسبب كورونا وانتشار الفيروس اللعين في كافة بلدان العالم المختلفة مسبباً ذعر كبير، وهو الأمر الذى يظهر علي الجميع بما فيهم النجوم والنجمات ممن يتبعوا أساليب الوقاية من كورونا.

جوينيث بالترو بدورها ظهرت حريصة علي اتباع كافة أساليب الوقاية من كورونا حتي أثناء السير مع زوجها في أحد الشوارع أمام منزلهما، وذلك بوجود مسافة بين الثنائي كما ذكر موقع الديلي ميل خلال تقرير أوضحوا فيه أن بالترو من أهم النجمات التي دوماً ما اعتادت أن تكون مثالية في كل شيء، وهو الأمر الذى يظهر مع الأزمة الذى يعيشها العالم حالياً.

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حاولت النجمة جوينيث بالترو تحذير جمهورها من مخاطر فيروس كورونا، حيث نشرت صورة لها بالكمامة والقفازات وهي تحمل أكياس بها منتجات غذائية، وقالت إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وترتدى الكمامة اثناء اقترابها من الآخرين.

ووجهت بالترو سبعة نصائح لجمهورها، أولها يجب أن تأخذوا الأمر علي محمل الجد ولا تسيئوا استخدام الحريات التي لا تزال لدينا، مؤكده أن هذا الوقت يجب أن نمضيه في القيام بالعديد من الأمور التي لم نتمكن من القيام بها من قبل فقوموا بالقراءة وتنظيف المنزل والكتابة والرسم والطهي وتعلم شىء جديد قد يكون لغة علي سبيل المثال.

العديد من النجوم شاركوا جمهورهم العديد من النصائح منها تفاعل النجم العالمى روبرت دى نيرو، مع الحملات الحالية، لمطالبة الشعوب بالبقاء فى المنازل، خوفا من تفشى فيروس كورونا، والذى أصاب الآلاف وحصد أيضا آلاف الأرواح.



