شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم تسجيلي عن أيقونة الديكور السينمائى صلاح مرعى..الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل أمسيات المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين أيديك" حيث يبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب فى الـ9 مساء الأربعاء أول أبريل، حفل لأوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف يضم مجموعة من أعمال الموسيقى الدرامية لأشهر وأهم الأفلام السينمائية المصرية والعالمية، يعقبه فيلم تسجيلى عن الفنان صلاح مرعى أحد أعظم مهندسي الديكور السينمائى يروى مسيرته وأهم الأعمال التى صمم ديكوراتها وباتت أيقونات فى تاريخ السينما المصرية.

الفنان صلاح مرعى قد رحل فى هدوء عن عمر ناهز 69 عامًا، ويعد أحد أبرز مهندسى الديكور فى تاريخ السينما المصرية، وقدم العديد من الأفلام المهمة أبرزها المومياء للمخرج شادى عبد السلام، أبناء الصمت، المدينة، الساحر، بحب السيما، عفاريت الأسفلت، وزهايمر.

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جمعت مرعي صداقة قوية بالمخرج شادي عبد السلام منذ أن كان الأخير يُدَرّس له في معهد السينما ، ويُدين له مرعي بالكثير مما وصل إليه في فن الديكور ، وهو ما تُوّج بوضوع في تحفتهم "المومياء" الذي قُدّم عام 1975 ويعتبره الكثيرون الفيلم المصري الأكثر كمالاً وإدهاشاً من الناحية البصرية، حيث يعتبر تحفة حقيقية لن تتكرر في جوانب الصورة والديكور والأجواء الفرعونية الخالصة التي نتجت عن شراكة بين عبقريين مثل شادي عبد السلام - مخرجاً - وصلاح مرعي - مهندساً للديكور - .

قام مرعي بالتمثيل مرتين، أحدهما في دور قصير في فيلم علي عبد الخالق "أغنية على الممر" ، والأخرى بطولته لفيلم المخرج شريف البنداري القصير "ساعة عصاري" في مشروع التخرج من معهد السينما عام 2007 .