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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يقدم نصائح "ملهاش لازمة" من العزل الصحي المنزلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد أنور، متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو له من داخل العزل الصحي المنزلي الذي يخضع له الكثيرون بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونشر أنور مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، تحت عنوان نصائح ملهاش اى تلاتين لازمة من مواطن محظور، وقال "معلش أنا أكيد عارف أنكم اتضايقتوا واتخنتقوا من كتر الفيديوهات الى بتقولكم خليكم في البيت، معلش يا جماعة ما فات إلا الكتير وما باقي إلا القليل، والمحنة دي هنخرج منها سالمين إن شاء الله، وأكتر ناس بتضايق منها هي الستات".
وأضاف، "نتمنى من الله أن الرجالة متقعدش أكتر من كدا علشان منولعش إحنا الدنيا، وبطلب طلب من الناس الى قاعدة في البيت وبتضايق من الناس الى بتنزل الصبح، بس دى ناس بتنزل علشان أكل عيشهم"، ويختتم أنور الفيديو وهو يرتدي ملابس المطبخ ويقوم بعمل بيتزا في المنزل.
ويشارك محمد أنور في بطولة مسلسل "قوت القلوب"، وهو ابن الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، ويشاركها في البطولة الفنان الكبير خالد زكى، بالإضافة ‘إلي إسلام جمال، كما كشف البرومو عن ظهور النجم باسم سمرة ضمن أحداث المسلسل، وتضمن البرومو التشويقي للمسلسل إثارة كبيرة، حيث تضمن جريمة قتل، وهروب النجمة ماجدة زكي التي تتهم في القضية مثلما يظهر خلال البرومو حيث تظهر ملامح القلق علي وجه ابناءها محمد أنور وإسلام جمال.
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