صور.. هكذا تظهر دلال عبد العزيز فى فيلم "تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة دلال عبد العزيز ضمن أحداث فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم، دور موظفة فى مصلحة الشهر العقارى، وتقع فى قصة حب مع الفنان بيومى فؤاد فى إطاري كوميدى، داخل أحداث الفيلم المتوقف حالياً بسبب الإجراءات الاحترازية من تفشى فيروس كورونا.
فيلم "تسليم أهالي" يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.
دلال عبد العزيز فى تسليم اهالى
وفى سياق آخر تواصل دلال عبد العزيز تصوير مشاهدها فى مسلسل "جمع سالم" للفنانة زينة تأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته محمد شاهين وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وجارى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة بالتزامن مع التصوير درامي اجتماعي حول فكرة "التبنى"، والعلاقات الأسرية وتظهر زينة في العمل بدور جراحه.
كما تشارك دلال عبد العزيز فى مسلسل "فالنتينو"، مع الزعيم عادل إمام للمخرج رامى إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين ومقرر عرض العمل فى شهر رمضان المقبل ايضاً.
دلال عبد العزيز فى تسليم اهالى
دلال عبد العزيز فى تسليم اهالى
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