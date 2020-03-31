شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هكذا تظهر دلال عبد العزيز فى فيلم "تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة دلال عبد العزيز ضمن أحداث فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم، دور موظفة فى مصلحة الشهر العقارى، وتقع فى قصة حب مع الفنان بيومى فؤاد فى إطاري كوميدى، داخل أحداث الفيلم المتوقف حالياً بسبب الإجراءات الاحترازية من تفشى فيروس كورونا.

فيلم "تسليم أهالي" يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

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