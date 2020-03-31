شكرا لقرائتكم خبر عن الراب أبيوسف يلتحق بمراون بابلو ويعتزل الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجأ اليوم متابعو الراب أبيوسف بحذف كل أغنياته وكليباته من قناته الشخصية على "يوتيوب"، والتي تقدر بحوالي 363 ألف مشترك، متسائلين: هل اعتزل الغناء كما فعل صديقه الراب مروان بابلو ومن أغانى الراب ابيوسف "طب ومالو" ، "ماتيجي نسيب كل ده ونمشي"، "أوهام" ،"بهبد"، أخصام

كان الأربعاء قبل الماضى الذى وافق 18 مارس، قد أعلن مغنى الراب الشاب مروان بابلو، اعتزاله الغناء تماما، بحسب ما أعلن عبر "ستورى" حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وكتب بابلو عبر ستورى إنستجرام: "ماحدش يطلب منى ارجع تانى . بعد إذنكم.. أنا بتوب لربنا حاليا.. وبتمنى من ربنا أنه يتقبلها منى.. وياريت أي حد سمعنى وصدقنى يعمل كدا برضه وربنا يسامحنى ويهدينى ويثبتنى ويغفرلى".

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كذلك حذف بابلو العديد من أغنياته وكليباته من قناته الشخصية على "يوتيوب"، والتي تقدر بحوالي 303 ألف مشترك، وبدأهها قبل عامين.

مروان بابلو مغنى راب شاب، انتشر في الأونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وله العديد من الأغانى "الراب"، التي حققت نجاحات كبير، من بينها "الجميزة"، و"سندباد"، و"فلكلور"