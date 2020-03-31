فن ومشاهير

شاهد.. مى عمر تتألق فى سيشن صور جديد بالتزامن مع تصوير "الفتوة"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مى عمر تتألق فى سيشن صور جديد بالتزامن مع تصوير "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة مى عمر لجلسة تصوير جديدة، تألقت من خلالها حيث نالت الكثير من الإشادات على اللوك الذى ظهرت خلاله عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، من حيث الملابس والشعر.

5dca4d47-af39-463b-a73a-af0f8e6aeb7a

مى عمر تشارك فى بطولة مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث يعد المسلسل من أقوى المسلسلات المنتظره في السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته ، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى، وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.

4205994c-c638-4a48-ab88-48e87d90ffa8

"الفتوة" من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وصور أبطال المسلسل على مدار الأسابيع الماضية عدد من المشاهد فى الديكور الرئيسى وهو حي الجمالية الذى تم بنائه بالكامل فى مدينة الإنتاج الإعلامى، إضافة إلى بعض المشاهد فى بيت السحيمي بمنطقة الدرب الأحمر، وكذلك بعض المناطق الأثرية الأخرى التى تتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التى تدور حولها أحداث العمل.

 

7e503473-eda3-4f1c-a92c-8092f377739d
267375fb-c229-458a-9ebb-9cd4ed515891
93524091-b489-4803-ad69-1a711fcb7162
c01f7d19-8898-4b3f-a81b-a019ff01dc71
c7bf8112-03a5-4d44-b3d6-07f7c264278e
d363d911-e0a0-48e2-8542-880de7117af5
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مى عمر تتألق فى سيشن صور جديد بالتزامن مع تصوير "الفتوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا