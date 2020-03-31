شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مى عمر تتألق فى سيشن صور جديد بالتزامن مع تصوير "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة مى عمر لجلسة تصوير جديدة، تألقت من خلالها حيث نالت الكثير من الإشادات على اللوك الذى ظهرت خلاله عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، من حيث الملابس والشعر.

مى عمر تشارك فى بطولة مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث يعد المسلسل من أقوى المسلسلات المنتظره في السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته ، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى، وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.

"الفتوة" من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وصور أبطال المسلسل على مدار الأسابيع الماضية عدد من المشاهد فى الديكور الرئيسى وهو حي الجمالية الذى تم بنائه بالكامل فى مدينة الإنتاج الإعلامى، إضافة إلى بعض المشاهد فى بيت السحيمي بمنطقة الدرب الأحمر، وكذلك بعض المناطق الأثرية الأخرى التى تتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التى تدور حولها أحداث العمل.