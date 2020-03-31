شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة صبرى عبد المنعم للجمهور: الزم بيتك تحمى وطنك وأولادك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان صبرى عبد المنعم كلمة بالفيديو للجمهور عبر ”الخليج 365” نصحهم فيها بالبقاء فى المنزل للوقاية من فيرس كورونا، وقال فى رسالته: "الزم بيتك تحمى ولادك وتحمى وطنك"، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين بالبقاء فى منازلهم لحماية انفسهم وأولادهم ووطنهم من هذا الفيروس، وأشاد عبد المنعم بدور الحكومة وإجراءاتها لمواجهة كورونا، مؤكدا أنه بالتزام المواطنين سنعبر هذه المحنة بسلام.

الفنان صبرى عبد المنعم يشارك فى مسلسل ليالينا المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث انتقلت أسرة المسلسل الذى يخرجه المخرج أحمد صالح إلى منطقة شبرا منت لتصوير عدد من المشاهد.

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مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتا وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات والعمل بطولة صابرين، صبرى عبدالمنعم ، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويشهد المسلسل عودة 3 من أبطاله إلى الدراما الرمضانية، حيث غابت غادة عادل العام الماضى بعدما قررت تقديم "مملكة إبليس" خارج الشهر الكريم، واياد نصار الذى غاب آخر عامين منذ تقديمه "هذا المساء رمضان 2017، وخالد الصاوى الذى يغيب منذ بطولته لمسلسل "هى ودافنشى" مع ليلى علوى عام 2016، أما صابرين فتواجدت العام الماضى بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع وإخراج وائل احسان.

والفنان الكبير صبرى عبد المنعم من مواليد عام 1947 وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ العمل الفني خلال فترة السبعينيات، وشارك فى عدد كبير من المسلسلات التى حققت نجاحا كبيرا وكانت علامات بارزة فى تاريخ الدراما التلفزيونية ومنها : (الشهد والدموع، أبواب المدينة، رأفت الهجان، حديث الصباح والمساء، سوق العصر، أوبرا عايدة) وغيرها.