شكرا لقرائتكم خبر عن بالأبيض × أسود.. هند صبرى تستعيد ذكريات ما قبل الحجر الصحى "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة التونسية هند صبرى، متابعيها وجمهورها، بصورة لها تستعيد فيها ذكرياتها قبل الحجر الصحي المنزلى الذي يعيشه الكثيرون ضمن الإجراءات الوقائية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية لعدم الأصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت النجمة التونسية صورة لها عبر حسابها بإنستجرام، وهي ترتدى فستانا، بالأبيض والأسود، والتي أوضحت فيها أنها ما قبل الحجر المنزلي الصحي.

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من ناحية أخرى أعربت الفنانة هند صبرى عن سعادتها بالتواجد فى مسلسل "هجمة مرتدة" المقرر عرضه على الشاشة الصغيرة خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدة أنه عمل لا يمكن رفضه، مضيفة أنها تقدر أي نص جيد يأتيها، دون النظر لفكرة البطولة أو مساحة الدور، وأن المسلسل عمل إنساني حربي مأخوذ من أحد ملفات المخابرات المصرية في حقبة زمنية مهمة.

وأوضحت أنها تقدم شخصية المرأة القوية التي تتحمل أعباء نفسية مع زوجها الفنان "أحمد عز" ضابط المخابرات، حيث تقع في كثير من المشاكل بسبب زوجها.

وقالت إنها انتهت من تصوير عدد من مشاهدها في العمل الذي انطلق تصويره منذ نحو ثلاثة أسابيع، معربة عن سعادتها بتلك التجربة كونها تجسد فيها دورا جديدا ومختلفا ومليئا بالمفاجآت طوال الأحداث، مما يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لها، مشيرة إلى أن أن المسلسل يتميز بالنص الجيد ويشارك فيه باقة من الفنانين ، مبدية تمنياتها بأن يلقى أعجاب الجمهور.

"هجمة مرتدة " تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم وماجدة زكى والفنان صلاح عبد الله ومحمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.