شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف أكثر من عام.. عودة تصوير مسلسل "كتف قانونى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود أبطال فريق عمل "كتف قانونى" إلى استئناف تصويره خلال الأيام المقبلة بعد توقفه لأكثر من عام بسبب مشاكل إنتاجية، ومن المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل، حيث انتهى أبطاله من تصوير عدد كبير من مشاهده وهو من تأليف فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر.

وتدور أحداث العمل حول الفنان أحمد بدير ويجسد جد الفنان طارق صبرى من طبقة ثرية، ويرفض زواجه من فتاة فقيرة تدعى "قشطة" وتجسدها سارة سلامة، بالإضافة إلى أنه يتصف بالبخل والحرص الشديد.

"كتف قانونى" بطولة طارق صبرى، سارة سلامة، مدحت تيخا، أحمد بدير، محمد نجاتى، أحمد سلامة، رنا سماحة، عبد الله مشرف، محمد الصاوى، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر.

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وانتهى مؤخرا الفنان طارق صبرى من تصوير مشاهد كبيرة من فيلم "باركود 615" التى تدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلى الفيلم محمد عز وطارق صبرى.

الفيلم من بطولة طارق صبرى ومحمد عز وراندا البحيرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق وسيناريو وإخراج مينا سويحة.