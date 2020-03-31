شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عمة هند عبد الحليم.. والفنانة تطلب الدعاء من متابعيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة هند عيدالحليم، عن وفاة عمتها نادية عبد الحليم اليوم عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت: "إن العين لتدمع ، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله عمتي نادية عبدالحليم الطيار، نرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".



هند عبد الحليم

وقد أعلنت الفنانة الشابة هند عبد الحليم، الخميس الماضى خطبتها على كريم قنديل من خارج الوسط الفنى، حيث نشرت صورة تجمعهما على "انستجرام" وقالت:" خطوبتنا..ده كان قبل الحجر الصحي، كان نفسنا يبقى اصحابنا و قرايبنا معانا..بس اكتفينا بأهلنا في البيت واجلنا اي احتفال عشان سلامة الكل.. خليكم في البيت و خلوا بالكم من نفسكم.

ويأتى اعلان هند عبد الحليم هذا الخبر ، بالتزامن مع عرض حلقات مسلسلها الجديد "حكايات بنات 4" الذى انطلق عرضه السبت الماضى على شاشة قناة ON حيث تقدم هند دور احدى البطلات الأربعة اللائى تم الاستعانة بهن لبطولة الجزء الرابع من العمل.

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مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.

وكانت هند عبد الحليم قد تم خطبتها الى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017 بعدما شاركا سوياً فى مسلسل "الأب الروحى" الجزء الأول، ولكن سرعان ما قسخا خطوبتها بعد أشهر قليلة حيث أكدت هنا وقتها أن سبب فسخ الخطوبة إنه النصيب، وفترة الخطوبة موجودة ليتعارف المخطوبين أكثر وبعضهم يستكمل الطريق وآخرين لا.