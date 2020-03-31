شكرا لقرائتكم خبر عن "فربك لن يرد يدك صفرا".. كاظم الساهر يؤازر الجمهور بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم العراقى كاظم الساهر رسالة صوتية إلى جمهوره في كل أنحاء العالم، يؤازرهم بسبب فيروس كورونا الذى ضرب العالم أجمع، حيث استغل أبيات شعر "إليا أبى ماضى" لتكون دعماً للجمهور في تلك المحنة الإنسانية التي تمر على البشرية، حيث قال خلال المقطع الصوتى الذى نشره على صفحته على موقع لتواصل الاجتماعى إنستجرام: "إذا ألقى الزمان عليك شرا.. وصار العيش في دنياك مرا.. فلا تجزع لحالك بل تذكر.. كم أمضيت في الخيرات عمراً.. وإن ضاقت عليك الأرض يومًا.. وبت تأن من دنياك قهرًا.. فرب الكون ما أبكاك الا.. لتعلم أن بعد العسر يسرا، فربك لا يرد يدك صفرا".

Advertisements

وفى سياق آخر، صدر ضد كاظم الساهر حكم من محكمة أردنية يفيد بإلزامه بدفع غرامة لنقابة الفنانين الأردنيين بقيمة 44 ألف دولار أمريكى أو ما يعادله بالدينار الأردنى، بعد إحياء حفلتين عام 2018 فى فندق قصر المؤتمرات البحر الميت، وفى عام 2019 قام بإحياء حفلتين فى مدينة عمان دون أن يحصل على ترخيص مسبق من نقابة الفنانين الأردنيين.

كما حكمت المحكمة أيضا بتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية، بواقع 9% تسرى من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.