شكرا لقرائتكم خبر عن على ناصية شارع إيامى ساكن مع أحزانى.. أغنية حسن شاكوش الجديدة لمسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان محمد رمضان، منذ قليل، أغنيته الجديدة "شارع أيامي" التي يغنيها المطرب الشعبي حسن شاكوش، لمسلسله الجديد "البرنس" المقرر طرحه ضمن السباق الرمضانى المقبل.

ونشر رمضان الأغنية عبر القناة الرسمية له بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي جاءت كلماتها كالآتي "على ناصة شارع إيامي ساكن مع أحزانى، قدام مني ساكنة آلامي وأنا وجع الحيط في الحيط، عذابي تملي واقف على الباب، وجراحي ياما من الأحباب، بتخبط على قلبي ليلاتي".

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وفي تصريحات خاصة سابقة للمطرب الشعبي حسن شاكوش لـ"الخليج 365"، أكد سعادته بهذا التعاون الفني مع النجم محمد رمضان بأغنية دعائية، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور.

مسلسل " البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.