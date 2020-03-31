شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى يقدم مسلسل كارتون بعنوان "نور والرحلات الخارقة" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان علاء مرسى لبطولة مسلسل كارتون جديد للأطفال يحمل اسم "نور والرحلات الخارقة" للعرض فى شهر رمضان القبل، ويشارك فى بطولته حنان سليمان، وحسام داغر، وضياء الميرغنى، ومن تأليف ورشة كتابة بإشراف د.نهى عباس، وإخراج حسن نور وياسين سعد ومحمود الغفير.

وشارك علاء مرسى مؤخرا فى فيلم "صندوق الدنيا"، الذى تم طرحه فى دور العرض السينمائة فى شهر فبراير الماضى، وشارك فى بطولته رانيا يوسف، خالد الصاوى، باسم سمرة، صلاح عبد الله، أحمد كمال، عمرو القاضى، ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.

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يذكر أن آخر أعمال علاء مرسى فى الدراما مسلسل "الضاهر" الذى عرض على قناة الحياة مؤخراً، والعمل بطولة محمد فؤاد ورغدة وفريال يوسف وحسن يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

وتدورأحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع فى الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.