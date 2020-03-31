اتنفس.. دعوة من فنانين وشخصيات عامة لتوفير أجهزة تنفس صناعى لمرضى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مجموعة من الفنانين دعوة لتقديم مساعدات وتبرعات لمرضى فيروس كورونا، والمنتشر فى كافة أنحاء العالم حاليا، وشارك فى هذه الدعوة عدد كبير من الفنانين وكذلك السباحة فريدة عثمان ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

نجيب ساويرس

نور

يسرا الفيديو نشرته النجمة كبيرة يسرا عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت "خُد نفسك! .. اللي بيحصل مش أزمة شعب، دي أزمة البشرية كلها. كل اللي حصل مع غيرنا لازم يخلينا نستعد لمواجهة الأزمة الحالية بأهم سلاح وهو "جهاز التنفس الصناعي" اللي بتعاني مصر من نقص كبير فيه".

أبو

أمينة خليل

تارا عماد Advertisements

درة وتابعت "اتبرع عشان نقدر نشتري أجهزة تنفس صناعي تنقذ أرواح المصريين وتخلي النفس اللي خرج .. يدخل تاني"

طبيب

كندة علوش

مها أبو عوف

مى عمر من بين المشاركين فى هذه الحملة بجانب يسرا، عمرو يوسف وكندة علوش ونور ومى عمر وهشام عباس ومها أبو عوف وتارا عماد وأبو وأمينة خليل ودرة وغيرهم من الشخصيات العامة. وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أن صندوق تحيا مصر أمد الوزارة بأجهزة نفس صناعي وأجهزة أخرى تستخدم فى غرف العناية المركزة، ونحن فى دولة مؤسسات وعمل تقوم به أجهزة الدولة مجتمعة.

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