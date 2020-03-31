شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا جورج سيدهم فى "المتزوجون" تسببت فى ولادة سيدة بمسرح الهوسابير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسرحية "المتزوجون" علامة فى تاريخ المسرح الكوميدى فالمشاهد لا يمل ولا يكل من مشاهدتها مرات ومرات وإذا تحدثنا عن جورج سيدهم كأحد قطبى المسرحية فحتما سيأخذنا الحديث عن واقعة فريدة التصقت بالفنان الراحل جورج سيدهم ودليل على عبقريته وقدرته فى التغلغل فى شخصياته وكاريزما كوميدية قلما نجد مثلها هذه الواقعة، تتمثل فى المشهد الذى تقوم زوجته فى لمسرحية بإطعامه البيض مما جعل الضحك هستيريا فى صالة مسرح الهوسابير لدرجة أن سيدة من كثرة الضحك جاء الطلق لها ونقلوها للمستشفى لتضع طفلها.

وقد توفى الفنان الراحل جورج سيدهم يوم الجمعة الماضى، عن عمر يناهز 82 عاما، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة. وتم تشييع جثمانه أمس الأحد فى الساعة الثانية عشر ظهرا من كنيسة العذراء بمدينة نصر.

يذكر أن آخر ظهور فنى لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات فى أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلى مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التى قدموها فى المسرحية وفى نفس الديكور الذى تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 تخرج فى كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى زميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التى عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة فى بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.