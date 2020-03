شكرا لقرائتكم خبر عن 20 نجما مسلما اخترقوا الصفوف الأمامية لعالم هوليود .. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخترق الصفوف الأمامية لعالم هوليود الكثير من الفنانين منهم من كان مسلما منذ ميلاده ومنهم من دخل الإسلام بعد الشهرة، والإحصائيات تؤكد أن عدد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى حوالي 2.5 مليون أمريكي مسلم، مما يجعل الديانة الإسلامية ثالث أكبر ديانة هناك، وتعداد المسلمين في أمريكا يبلغ 8% من عدد سكانها ونجح نجوم مسلمون في غزو صناعة السينما الأمريكية وبعضهم حققوا شهرة كبيرة في عالم الغناء بموهبتهم التي فرضت على الجميع احترامهم ، وتضم قائمة نجوم هوليود الأكثر جاذبية ووسامة ونجاحا وشهرة في عالم السينما والغناء حوالي 20 نجما نرصدهم في التقرير التالي :



ماهر شالا علي

حقق ماهرشالا علي شهرة كبيرة في أمريكا، وكان أول ممثل مسلم يفوز بجائزة أكاديمي أوورد عن دوره في فيلم Moonlight لعام 2016، تحدّث من قبل عن العنصرية والتمييز اللتين عانى منهما بعد إعلان إسلامه عام 1999 وحصل علي اثنين من جوائز الأوسكار وجائزة جولدن جلوب.



إلين بورستين

هي ممثلة مسلمة في هوليود وهي أيضًا واحدة من نجوم هوليود الذين اعتنقوا الإسلام، ونشأت إلين نشأة كاثوليكية, لكنها اعتنقت الإسلام في الثلاثينيات من عمرها. وحصلت على اسم "هدية" من قبل معلمها المسلم و بدأت إلين بورستين مسيرتها المهنية في الخمسينيات ، ومن بين أدوارها الشهيرة: "House of Cards"، و"Requiem for a Dream (2000)"، و"The Exorcist (1973)"، و"Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974)".



جانيت جاكسون

في وقت ما من حياتها المهنية، اعتبرت رمزًا للجمال المثير خاصة بسبب فيديوهاتها الموسيقية الاستفزازية. لكن بعد فترة قصيرة من زواجها الثالث، أعلنت اسلامها اعتنقت جانيت جاكسون الإسلام وانضمت إلى زملائها نجوم هوليود الذين اعتنقوا الإسلام.



مايك تايسون

بعد مشوار حافل في الملاكمة، التحق البطل الأمريكي مايك تايسون بالمجال الفني ليعمل ممثلاُ وساعد تايسون في التفكير الجدي في اعتناق الإسلام تمضيةُ ثلاث سنوات في السجن، أي نصف مدة العقوبة التي حُوكم بها وهي ست سنوات في سجن إنديانا للشباب؛ حيث وجد في خلوة السجن فرصة سانحة في مراجعة مسار حياته داخل حلبة الملاكمة وخارجها، فصمم بعد دراسته للإسلام على أن هذا الدين هو الذي سيساعده على تجاوز كل مشكلاته في الحياة واختار مايك تايسون بعد اعتناقه الإسلام إسمًا جديدًا لنفسه، وهو مالك عبد العزيز وشارك مؤخرا مع النجم عمرو سعد في فيلم " حملة فرعون".



آيس كيوب

اسمه الحقيقي أوشيا جاكسون وهو واحد من العديد من نجوم هوليود الذين اعتنقوا الإسلام، حيث اعتنق الإسلام في أوائل التسعينيات. آيس كيوب يطلق على نفسه لقب "مسلم طبيعي " وقال : "أنا مسلم عادي.. إنه أمر يخصني أنا وربي" ومن أنجح أفلامه نذكر لكم "Straight Outta Compton" و"Boyz n the Hood"، و"Friday"، إضافة إلى أغانيه التي اشتهر بها ومن بينها "It was a good day" و"You can do" و"Check yo self and You".



سعيد تغماوي

ممثل مسلم فرنسي أمريكي ذو أصول مغربية في هوليوود وقد لعب العديد من الأدوار في أفلام هوليودية وهو واحد من الممثلين المسلمين الأكثر شهرة في هوليوود و من بين ادواره "Wonder Woman"، و"G.I Joe"، و"Traitor" و"American Hustle".



اصف ماندفي

هو ممثل مسلم وكوميدي من الهند وحصل على أول دور له في هوليوود في عام 1990 ، ومنذ ذلك الحين وهو مشارك منتظم في برنامج "Daily Show"، ومن بين أشهر أدواره في هوليود "The Last Airbender"، و"Million Dollar Arm"، و"The Internship"، اساف هو أيضا ممثل ومنتج وكاتب لسلسلة على شبكة الإنترنيت تسمى "حلال", تدور أحداثها حول أسرة اساف وهو مسلسل كوميدي يظهر الخوف من الإسلام بطريقة كوميدية.



عمر متولي

نصف مصري ، نصف هولندي مع أب مصري وأم هولندية هو ممثل مسلم يعمل في هوليوود، وهو معروف بأدواره في "Rendition"، و"Munich" و "Non-Stop"، و "Miral" وغيرهم.



ألكساندر صديق

هو ممثل بريطاني مسلم من أصل سوداني ومشهور بأدواره في "Star Trek: Deep Space Nine"، و"Game of Thrones"، و"Gotham" والعديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية الأخرى.



عمر سي

هو ممثل فرنسي مسلم نال شهرته بمشاركته في فيلم The Intouchables الذي رشح للجولدن جلوب وأفلام أخرى : "Jurassic World, X-Men: Days of Future Past" و"Two is a Family"، و"Samba".



عرفان خان

هو ممثل هندي ونجم في بوليود، بعد أن صنع اسما في بوليوود, استطاع أن يفرض نفسه وأن يتمتع بسمعة طيبة جدا في هوليوود أيضا باعتباره واحد من الممثلين المسلمين في هوليوود الذين قدموا أدوارا رائعة في أفلام مثل"Life of Pi"، و"Jurassic World"، و"Amazing Spider-Man".



موس ديف

هو فنان وموسيقي متخصص في فن الهيب هوب وناشط وممثل معروف عن دوره في "Hitchhiker’s Guide to the Galaxy"، و"16 Blocks"، و"The Italian Job" و"Brown Sugar"، اعتنق الإسلام في سن 19 وانضم إلى قائمة الممثلين المسلمين في هوليوود.



عزيز الأنصاري

هو ممثل هندي أمريكي، وقد ظهر في عدد كبير من الأفلام والبرامج التلفزيونية، وهو معروف بدوره في فيلم "Parks" وأيضا "recreation"، عزيز هو واحد من أشهر النجوم المسلمين في هوليوود.



ديف شابيل

من نجوم هوليود في الكوميديا المشهور بتقديم " ستاند اب "، وله أدوار متعددة في سينما هوليوود مثل "Half Baked"، و"The Nutty Professor" و"Con Air"، و"Blue Streak" إلى غير ذ لك من الأفلام. كان ديف تشابيل في الأصل ملحدًا لكنه اعتنق الإسلام مثله مثل العديد من نجوم هوليود ولا يتحدث ديف في كثير من الأحيان عن دينه لأنه يري أن ذلك يخصه وحده.



فاران طاهر

ينتمي الممثل الأمريكي التليفزيوني الشهير فرح طاهر إلى أصول باكستانية وحقق شهرة واسعة من خلال ظهوره في عدد من الحلقات التلفزيونية الأمريكية منها Criminal Minds, Supernatural, and Prison Break: Resurrection وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها دوره في فيلم "Iron Man " العام 2008 كما جسد دور الرئيس الأمريكي، والقبطان في فيلم "Star Trek".



ريز أحمد

ممثل بريطاني- باكستاني، وكان أول ممثل مسلم يفوز بجائزة إيمي للتمثيل العام 2017، وجاء فوزه بالجائزة عن دوره في "زانايت شو" ليمنحه الفرصة التي يحلم بها والفوز بالمكانة التي يستحقها.



نقل مغني الراب الأمريكي إكون معتقداته الدينية في أغانيه، ففي أغنيته ''سنغال'' أو Senegal، يذكر لفظ الجلالة ''الله''.



إيمان

عارضة الأزياء الصومالية الأصل، التي جسّدت العديد من الأدوار في أعمال تليفزيونية وسينمائية، ومن بينها "Miami Vice" و"Star Trek" وقد ولدت إيمان في مقدشيو بالصومال وهي ابنة ماريان ومحمد عبد المجيد وهو سفير صومالي سابق في السعودية ولديها شقيقان إلياس وفيصل وشقيقة واحدة هي نادية. ودرست إيمان في المدرسة الثانوية بمصرلتقيم لاحقاً في كينيا، حيث درست في العلوم السياسية بجامعة نيروبي و قامت بتجسيد شخصية الملكة نفرتيتي في كليب مايكل جاكسون remember the time



جوست فيس كيلا

اسمه الحقيقي دينيس كولز وهو مغني راب وممثل وفي عام 2013 اعتنق الإسلام وانضم إلى قائمة المسلمين نجوم في هوليوود.



أحمد أحمد

هو ممثل كوميدي أمريكي من أصل مصري، وهو بطل «ست كوم» بعنوان "Sullivan & Son"، الذي تقول "سي.إن.إن"عنه إن واحدا من المسلسلات الكوميدية القليلة التي تصوّر العربي- الأمريكي كـ"شخصية حقيقية" وليس "كاريكاتير".