شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عبد الله مشرف يدخل الاستوديو من أجل "دفعة محمد صلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان عبد الله مشرف تسجيل دوره ضمن أحداث المسلسل الإذاعى "دفعة محمد صلاح" داخل الاستوديو، المقرر إذاعته فى رمضان المقبل على راديو النيل، بطولة مصطفى خاطر، مى كساب، وأنعام سالوسة، وسامى مغاورى، ويحيى محمود، وفتحى سعد، ومحمود عامر.



عبد الله مشرف

المسلسل من تأليف عمر طاهر، وإنتاج المعتز بالله محمد، وإخراج خالد الشوربجى فى أولى تجاربه الإذاعية، وموسيقى وألحان محمد راجح، ومهندس الصوت محمد فتحى، وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى حول كابتن حلمى، والذى كان زميلا لـ اللاعب الدولى محمد صلاح فى فريق الناشئين فى مصر وكان منافسا له لكن استقر به الحال فى فريق درجة ثانية حتى يقرر أن يغير مصيره للأفضل، ويبدأ فى مراسلة زميله القديم "محمد صلاح" بحثا عن طريقة جديدة يغير بها ما تبقى من عمره فى الملاعب.

كما يشارك الفنان مصطفى خاطر فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "وصل أمانة" ويشاركه البطولة الفنان على ربيع، وحصل صناع العمل على إجازة من التصوير خلال الأيام الماضية ضمن الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى حول تعرض على ربيع ومصطفى خاطر لتراكم الديون عليهما، الأمر الذى يوقعهما فى العديد من المواقف الكوميدية، ويشارك فى بطولته: "نهال عنبر، محمد ممدوح، محسن منصور"، وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف فاروق هاشم وإخراج معتز التونى.