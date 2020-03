شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أبناء أعضاء Backstreet Boys يشاركون بحفل أطلقه التون جون من أجل الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاون فريق Backstreet Boys الشهير مع أيقونة الموسيقي والغناء السير التون جون بالحفل الذي قدمه جون ذو الـ73 عام ، والحفل باسم iHeart Living Room Concert for America ، حيث يلتزم كل فرد من الفريق الشهير بالغناء من منزله .

قدم الفريق الغنائي Backstreet Boys أغنية I Want It That Way التي قدمها الفريق في آخر فترة التسعينات وحققت نجاح كبير بين محبي وعشاقي الموسيقي والغناء حول العالم .

وكانت مفاجأة الحفل أمس هي مشاركة أبناء أعضاء فريق Backstreet Boys و هي دعوة صريحة للتواجد بالمنزل وسط افراد الاسرة ، حيث ظهر ابن النجم نيك كارتر و يدع أودين هو يبلغ من العمر 3 سنوات ، بينما ظهر ابني كيفن و هما ميسون ( 12 عام ) و ماكسويل ذو الـ ( 6 سنوات ) .

و من المقرر أن ستذهب العائدات التي جمعت من الحفل لصالح عدد من المؤسسات و هي Feeding America و First Responders Children’s Foundation.

و لم تكن هذه هي المرة الاولي التي يظهر أعضاء فريق Backstreet Boys مع افراد اسرهم بل ظهور أعضاء فريق "باك ستريت بويز" Backstreet Boys بكليب "No Place" بأجواء عائلية جعلت العمل محط تركيز الكثير من المواقع الفنية إضافة إلى مرتادى مواقع الـsocial media، فظهر أعضاء الفريق في الكليب مع زوجاتهم وأطفالهم في عدد من مشاهد الكليب ، وقد أكد كيفن ريتشاردسون أحد أعضاء فريق باك ستريت بويز لموقع "USA TODAY" أن أعضاء فريق Backstreet Boys استلهموا فكرة الأغنية والكليب من أفراد عائلتهم وأطفالهم.