شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات بدرجة طبيبات فى دراما رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد موسم دراما رمضان المقبل مشاركه عدد من الفنانات اللاتى يجسدن شخصية الطبيب فى أحداث 4 مسلسلات، حيث يظهرن شخصية وقوة المرأة بمهنة الطب فمنها من تعالج مرضى نفسيين ومنها من تقوم بعمليات جراحة القلب، والأخرى تعمل فى أحد معامل التكنولوجية لعمليات استنساخ بين البشر والروبوت.

فنرى الفنانة سهر الصايغ فى مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف بدور طبيبة تعمل فى معمل تكنولوجى يقوم بعمليات استنساخ الروبوت وخلافة وتواجه بطل العمل وتدخل فى صراعات خلال أحداث المسلسل.



سهر الصايغ

مسلسل "النهاية" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.

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أما الفنانة إنجى المقدم فتشارك دينا الشربينى فى مسلسل "لعبة النسيان" وتعمل طبيبة نفسية فى أحد المستشفيات تدعى "بهيرة"، وتكون طبيبة بطلة العمل التى تتعرض لحادث صادم وتفقد الذاكرة فيه بعد قتل زوجها، والعمل سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، ويشارك فى بطولته أحمد داوود، رجاء الجداوى، على قاسم، هديل حسن.



إنجى المقدم

أما النجمة حلا شيحة فتظهر فى دراما رمضان بعد عودتها خلال موسم رمضان الماضى بمسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، بعد غيابها عن الفن 11 عاما، وجسدت من خلاله دور بائعة فول داخل موقف سيارات بإحدى المناطق الشعبية فهذا العام تقوم بدور طبيبة خلال أحداث مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا وشقيقتها وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة أمام يسرا بسبب الظروف التى تقع فيها يسرا وإدمان ابنها خلال الأحداث ويجسده خالد أنور، فتقف شقيقتها بجوارها لتساندها وتدعمها حتى يخرج ابنها من الأزمة، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، والعمل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.



حلا شيحة

وتعود النجة زينة للمنافسة فى دراما رمضان وتظهر فى مسلسلها "جمع سالم" بشخصية طبيبة فى جراحة القلب وتدور أاحداث المسلسل حول فكرة تبنى الأطفال وتواجه كثير من الصعوبات فى مشوارها، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد ويشارك فى بطولته زينة، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودى، ملك قورة، ميدو عادل، محمد علاء، سامح الصريطى، بسنت شوقى، أحمد سلطان.