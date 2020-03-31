شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى: لا أمتلك أى صفحات أو حسابات شخصية على "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة ياسمين صبرى لـ"الخليج 365" عدم امتلاكها أى صفحات أو حسابات شخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأن أى صفحة تحمل اسمها فهى مزيفة وتنتحل شخصيتها، وذلك بعد ظهور أكثر من صفحة تستغل اسم ياسمين وتنشر تصريحات منسوبة لها على فيس بوك.

وفى سياق آخر تنتظر ياسمين صبرى الانتهاء من المشاهد الأخيرة فى مسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث انتهت من تصوير 80 % فى أحداثه ويتبقى لها أقل من 10 أيام تصوير وتودع العمل بالكامل ليكون من أوئل المسلسلات التى يتم الانتهاء من تصويرها للعرض فى شهر رمضان المقبل.



ياسمين صبرى

وتخوض ياسمين بـ"فرصة تانية" ثانى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، ويشاركها فى البطولة، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

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وقدمت ياسمين صبرى أولى بطولاتها فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "حكايتى" الذى حقق نجاحاً كبيراً، وشاركها فى البطولة أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وهنادى مهنى وجمال عبد الناصر ونهال عنبر وسارة نخلة وسارة التونسى وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.