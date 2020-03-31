شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من الطفولة وتمنيات بالصحة والسعادة.. سيلين ديون تحتفل بعيد ميلادها الـ52 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص فريق إدارة صفحات النجمة العالمية سيلين ديون، بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة لها من الطفولة وهي في سن الـ7 سنوات، احتفالا بعيد ميلادها الـ52 الذى يوافق اليوم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنجمة العالمية بموقع إنستجرام صورة من الذكريات، وتمنت المزيد من الصحة والسعادة والحب طوال النسوات القادمة.

Advertisements

سيلين ديون التي تعتبر واحدة من أشهر نجمات الغناء على مستوى العالم بعدما تربعت على عرش الغناء لسنوات طويلة، نتعرض فى عيد ميلادها إلى سبب رغبتها فى تبنى طفلة، حيث سبق قبل ثلاث سنوات وكشفت عن تلك الأمنية أثناء إجرائها مقابلة صحفية مع مجلة elle قالت فيها إنها تحلم بإنجاب طفلة، وهو الحلم الذى لم يتحقق عقب إنجابها ثلاثة أطفال كلهم أولاد.

سيلين ديون أكدت أنها تشعر دائماً برغبة ملحة فى أن يكون عندها ابنة تشاركها حياتها، وبالتالى كشفت عن أنها قد تقدم على خطوة التبنى فى يوم من الأيام بهدف الشعور بمشاعر الأمومة لابنة لشعورها بأن الأمر مختلف تماماً رغم أن لديها ثلاثة أبناء تعيش معهم أفضل أوقاتها.

جدير بالذكر أن سيلين ديون واحدة من أهم نجمات الغناء على مستوى العالم إن لم تكن أهم نجمة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعدما نالت العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية، بالإضافة إلى تحطيمها أرقاما قياسية فى مبيعات أغانيها وألبوماتها الغنائية فى كل مرة تطلق ألبوما.