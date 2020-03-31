شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يحيى ذكرى رحيل العندليب: "يوم رحيلك بكت كل الطيور حتى الجارحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان الكبير صلاح عبد الله، على احياء ذكري رحيل العندليب عبد الحليم حافظ، التي توافق ذكراه الـ 43، اليوم، بنشر صورة له عبر انستجرام، متغزلاً في المطرب الكبير الراحل.

وكتب عبد الله على صورة العندليب التي نشرها قائلاً "يوم رحيلك يا عندليب بكت كل الطيور حتى الطيور الجارحة"، مضيفاً "الله يرحمه ويغفرلهن خايف أسأل حفيدتي عنه لأنها لو قالت معرفوش هزعل أوي".

تمر اليوم الاثنين الذكرى الـ43 على رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذى رحل عن عالمنا فى 30 مارس 1977، عن عمر ناهز 48 عاماً.

ولد عبد الحليم حافظ فى قرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو 1929، وكان الابن الأصغر بين أربعة أخوة هم إسماعيل، ومحمد، وعلية، وقد توفيت والدته بعد ولادته بأيام، وقبل أن يتم عامه الأول توفى والده ليعيش يتيم الوالدين، وعاش فى بيت خاله الحاج متولى عماشة وكان دائم اللعب مع أولاد عمه فى ترعة القرية، ومنها انتقل إليه مرض البلهارسيا، الذى عانى منه كثيرا.

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ومن سيرة العندليب، يشار إلى أن الراحل صالح سليم رئيس النادى الأهلى الأسبق، كان قد ارتبط بعلاقة صداقة مع الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، فيما أخبره الأخير بأنه يشجع النادى الأهلي.