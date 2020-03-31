تراند اليوم : OSN تطرح باقة حصرية من المسلسلات العربية والتركية في أبريل

كشفت OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة على مستوى المنطقة، عن عرض باقة حصرية لأفضل المسلسلات العربية والتركية والكوميديا المصرية لهذا العام خلال شهر أبريل، وذلك عبر قنواتهاOSN Ya Hala Al Oula وOSN Ya Hala قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وستكون البداية مع مسلسل الكوميديا الرومانسي التركي، الحب ورطة (المعروف باسم العشق الفاخر)، حيث يواجه حب كرم وعائشة الكثير من التحديات والعوائق بعد أن ترفض عائلتهما زواجهما المزيف. المسلسل من بطولة تشاغلار ارطغول وبورجو اوزبيرك وبنيان دونميز، ويُعرض أيام الأحد والخميس الساعة 19:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية/الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. ويتوفر المسلسل باللغة العربية وباللغة التركية مع ترجمة عربية، وسيوقف عرضه في رمضان ليتابع بعده.

وسيستمر عرض الموسم الأول من مسلسل حب في إسطنبول خلال شهر أبريل، حيث سنكمل مع الدراما الرومانسية تفاصيل وأحداث قصة الحب الممنوع بين امرأة متزوجة وطبيبها، وكيف تواجه تاتانيا التحديات للحفاظ على حبها وطفلها. المسلسل من بطولة يفجينيا لوزا وياكوف كوتشيرفسكي وعدنان كوتش، ويتم بثه بشكل حصري على شبكة OSN الساعة 20:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية/ الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهو متوفّر باللغة العربية واللغة الروسية مع ترجمة عربية.

ولأولئك الذين يبحثون عن جرعة من الأمل، فهم على موعد مع الموسم الثالث من مسلسل امرأة، حيث ينتظر منار مفاجئة تعوضها عن كلّ ما تعرضت له من نكبات ومصاعب. المسلسل من بطولة أوزجي أوزبيرنتشي وكانر سيندروك وبينو يلدريملار ، وسيستمر عرضه حتى 21 أبريل من الاثنين حتى الخميس الساعة 21:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية/ الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة على OSN Yahala Al Oula. ويتوفر المسلسل باللغة العربية واللغة التركية مع ترجمة عربية.

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وسيتمكن محبو الدراما من متابعة مسلسل الغراب (المعروف باسم كوزغون)، حيث تأخذ الأحداث كل من ديلا والغراب في رحلة حب وانتقام تتركهما في حيرة من أمرهما، ويضع المشاهدين في حالة ترقّب عمّا سيختار كلّ منهما. ويتوفّر المسلسل باللغة العربية واللغة التركية مع ترجمة عربية على OSN Yahala Al Oula من الاثنين إلى الخميس الساعة 22:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية/ الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وسينتقل في رمضان ليُعرض على OSN Yahalaيومياً الساعة 16:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية/ الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، بينما سيستمر الموسم الثاني من مسلسل ما فيي بسرد قصّة الحب بين فارس وياسا التي تصل لمرحلة تشجعهما لتجاوز كلّ العقبات.

يُعرض مسلسل من الأحد إلى الخميس الساعة 23:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية/ الساعة 00:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ويستمر حتى 23 أبريل.