تراند اليوم : أحلام تكشف حقيقة ارتدائها كمامة مرصعة بالألماس

ردت النجمة الإماراتية أحلام على تسريب خبر ارتدائها كمامة من الماس حيث وبخت من قام بنشر تغريدة غير حقيقية تم تناقلها عبر السوشيال ميديا وهددت من قام بنشرها .

وكتب احلام من خلال تغريدتها ” اذا خاطبك السفيه قل سلاما وش ارد على واحد سفيه مثلك بس لك رد مني بتشوفه قريبًا ”

واضافت احلام من خلال تغريدة اخرى ” نموذج من السفاله والسفاهه اللي يمرون بحياتنا ”

ومن ناحية اخرى قامت احلام بنشر فيديو من خلال حسابها الشخصى بموقع سناب شات وقالت من خلاله “هو الكمامة هذي صورة وهذي صورتي، يعني أنا لابسة هذي الكمامة يعني؟ للاسف فيه جزء من المجتمع صار سفيه وتافه، يارب العالمين فوق وجعلكم دايما ماتشوفوني إلا بالذهب والألماس.. احلام مرتدية اغلى كمامة بالعالم، ياخي أنا جايبتا من جيبة ابوك؟ جعلني البس من راسي بالالماس“.