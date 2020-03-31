تراند اليوم : رامى جمال : الـ ” TIKTOK ” أنتشر أكثر من الكورونا

علق الفنان رامى جمال على انتشار TIKTOK فى الآونة الأخير من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وكتب رامى جمال من خلال تغريدته ” #ڤيروس تيك توك بينتشر اسرع من الكورونا”.

ومن ناحية أخرى حققت أغنية “سقف” للفنان رامي جمال، نسبة مشاهدة كبيرة وصلت لـ 18 مليونا و209 آلاف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الجاري.

أغنية “سقف” لـ رامي جمال، من كلمات مصطفي حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفي اصلان، طبلة احمد العيادي.