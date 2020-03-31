تراند اليوم : توفيق عبد الحميد شاهد علي غدر الوسط الفني والثقافي

قال الفنان توفيق عبدالحميد، إنه بعد تكريمه في يوم المسرح المصري في المهرجان القومي فتح شهية كل المحطات وأجهزة التواصل الاجتماعي سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية بعمل حوار معه، فتوصل إلى فكرة عمل حوار واحد حصري مع جهة واحدة وسيطلب أكبر مبلغ يستطيع الحصول عليه وسوف يتبرع بالمبلغ لمكان يعالج البسطاء والفقراء، وبالسؤال اكتشف أن أكثر مكان يستحق الدعم هو مستشفى أبو الريش للأطفال، لافتاً إلى أنه بما أن هذا المبلغ جاء بدون أن يعمل به ولكن من نتاج حب وتقدير الناس فهم أولى به وينبغي أن يذهب لهم فتبرع به لمستشفى أبو الريش.

وأضاف عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية الحدث اليوم، أن حادثة تحويل سيارته الملاكي لتاكسي كانت في القرن الماضي منذ سنة 90 تقريباً كانت الحياة صعبة وغير قادر على العيش ولا يوجد شغل سوى من المسرح، والمسرح لا يعطي المردود لكي تعيش كموظف بحالة جيدة، فقال إنه خلال هذه الفترة اشترى سيارة وقرر أن يقوم بتحويلها لتاكسي في الليل لتساعده على العيش، وأنه في الوقت لم ينفع تحويلها وكان هذا لحكمة لم يعلمها بعد ذلك عندما شاء الله بتجاوز هذه الفترة وعمل وعرفته الناس.

وتابع، أنه منذ سنة 2000 وحتة 2010 كان هناك شيئان يريد القيام بهما، وهما أخذ اعتراف من الناس بأنه فنان وليس في شهادة المعهد أو الوظيفة، وضبط أمور حياته من خلال امتلاك منزل وبيت ومبلغ في البنك، وفي عام 2010 قرر العمل بالمزاج وللمتعة دون أدوار متكررة أو متشابهة ويسعى دائما إلى التميز.