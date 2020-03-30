فيديو: أحلام غاضبة من شائعة كمامة الماس... تشتم وتتوعّد



خرجت الفنانة أحلام عن صمتها وردت للمرة الاولى على شائعة شرائها كمامة من الماس بعشرات آلاف الدولارات، والهجوم الذي شنّه البعض عليها متهماً إياها بتبديد المال على الكماليات في وقت يموت فيه الناس جوعاً ومرضاً.



فقد ردت أحلام بغضب على أحد المتابعين، بعد ترويجه شائعة شرائها كمامة مرصعة بالماس واصفة إياه بالحقير.



وقالت أحلام : "حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الموضوع مضايقني واللي ردوا عليك أحقر منك".



وعرضت في فيديو تناقله عدد كبير من رواد مواقع التواثل الاجتماعي صورة الكمامة لافتة إلى أن المتابع أشاع أنها قامت بشرائها بمبلغ يصل إلى 80 ألف دولار، في غلطة غير مقصودة من احلام، إذ ان المبلغ المكتوب كان 28 ألف دولار.



وأجابت أحلام ساخرة بأنها ذهبت برفقة والدته لشرائها لذا عرف بتفاصيلها، وقامت بعد ذلك بشتمه متمنية أن يصاب بمرض كورونا هو ومطلقي الشائعات المؤذية.

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وعلقت احلام بالقول إن البعض كلما شاهد اسم أحلام يتخيل الماس، لانها بنظر الكثيرين كبيرة جدا.



وكانت صورة الكمامة قد انتشرت، بعد قيام إحد معجبات أحلام على "تويتر" بنشر صورة لكمامة مرصعة بالماس أشارت ممازحة إلى أنها تعود إلى أحلام وهو ما دفع الأخيرة إلى إعادة نشر التغريدة معبرة عن إعجابها بطرافة المتابعة. إلا أن الامر تخطى كونه مزحة وتحول إلى وسيلة للهجوم على أحلام.



يذكر ان أحلام قالت في مقطع آخر إنها خضعت للفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد 7 مرات.