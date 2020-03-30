إيناس عز الدين تعلن إصابتها بالكورونا وتكشف تفاصيل نقلها للحجر الصحي

بعد عودتها من المغرب وظهور عوارض المرض عليها، أعلنت المطربة إيناس عز الدين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت ايناس في فيديو لايف عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، وتدخل المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية سريعا لضمان نقلها واحتجازها بمستشفى الحميات التي تشهد غرفة عزل مخصصة لاستيعاب المصابين بالفيروس.

وقالت إيناس عز الدين خلال الفيديو، إنها كانت في دولة المغرب منذ ثلاثة أسابيع واستطاعت أن تعود إلى مصر بعد معاناة بسبب وقف حركة الطيران، وشعرت بعد ذلك بضيق في التنفس وصداع في الرأس.

وأضافت أنها في البداية كانت تعتقد أن الأمر مجرد وهم بسبب الأوضاع الراهنة وبعد عدة أيام قامت وزارة الصحة بالاتصال بها كإجراء روتيني يحدث مع كل شخص عائد من الخارج واكتشفت أنه كان هناك أحد ركاب الطائرة مصابا بفيروس كورونا.

وتابعت أنها اكتشفت أنها مصابة بفيروس كورونا وأنها ملتزمة حاليا الحجز المنزلي بمفردها، مشيرة إلى إنها لم تختلط بأهلها أو أي شخص خلال الفترة الماضية.

وأكدت أن حالتها النفسية مستقرة ولم تشعر بأي ذعر بالإضافة إلى أن درجة حرارة الجسم لم ترتفع ولكنها تشعر بباقي أعراض الفيروس.

وسبق أن وعدت إيناس بمشاركة كل تفاصيل الحجر الصحي داخل مستشفى الحميات مع جمهورها لحظة بلحظة، وقالت: هكون معاكم لحظة بلحظة بكل المستجدات

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أضافت: انا حرارتي بدأت ترتفع و اقتربت من 38 ومش بتنزل و ضربات قلبي سريعة جداً و ضيق التنفس زاد بشدة و السعال الجاف بدأ في الزيادة و اتصلت حالاً بوزارة الصحة و هيتصل بيا دكتور في خلال عشر دقايق يبلغني اعمل ايه و اروح اي مستشفى بما ان الاعراض زادت وقالت: انا قوية و مؤمنة بالله مش خايفة ولا منهارة ومستقرة نفسياً وبعمل اللي عليا والباقي على رب العالمين بمشيئة الله

وقد تلقت ايناس سيلا من التعاطف من قبل متابعيها الذب تمنوا لها الصحة والعافية.



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