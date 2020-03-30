صور: عمرو دياب يرفض إحياء حفل اونلاين واختفاؤه يثير الجدل

بعد مبادرة أطلقها عشاق الفنان عمرو دياب دعوه خلالها الى تقديم حفل اونلاين، لمساعدة الناس على البقاء في منازلهم خلال حظر التجوال الجزئي في مصر، رفضت شركة ناي المملوكة لعمرو السماح باستغلال حقوقها في ألبومه الأخير "سهران" كما رفضت عرض مقاطع من حفله الأخير عبر موقع اليوتيوب.



وكان محبو عمرو قد قاموا بتجميع مقاطع من الحفل الأخير لدياب للاحتفال بصدور النسخة الرقمية من ألبومه الجديد "سهران"، وتم بث المقاطع عبر اليوتيوب بدعم من المؤلف والملحن عزيز الشافعي أحد المشاركين في ألبوم عمرو الأخير، ولكن توقف البث بعدما تدخلت شركة ناي مؤكدة أنها صاحبة الحق الوحيد في عرض هذه المقاطع.

يذكر أن اكثر من فنان قام بتقديم حفلة اونلاين، لتشجيع الناس على البقاء في منازلهم، منهم تامر عاشور ورامي عياش، كما أعلن أكثر من مطرب عن تقديم حفلات مماثلة منهم علي الحجار، ورنا سماحة ويارا والمطرب الأردني عزيز مرقة ورامي صبري.

ويبقى السؤال ما سبب اختفاء عمرو دياب منذ بداية ازمة الكورونا حتى أنه لم يظهر في عيد ميلاد دينا الشربيني، ولم يظهر في كواليس مسلسلها الجديد.

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