ميريام فارس ونانسي عجرم وراغب علامة يشجعون الفريق الطبي اللبناني بالتصفيق

دعمت الفنانة ميريام فارس خطوة التصفيق للطاقم الطبي بلبنان، فنشرت فيديو تطلب فيه من ابنها جايدن أن يشاركها التصفيق من شرفة منزلها، مقدمة تحية للمجهود الذي يبذله كل الطاقم في مواجهة كورونا.

ولم تكن ميريام على الفنانة الوحيدة التي صفقت للفريق الطبي اللبناني، حيث نشرت أيضاً الفنانة نانسي عجرم فيديو برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم، والتي ظهرت خلاله وهي تصفق للفريق الطبي من خلال شرفة منزلها.

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وكذلك الفنان راغب علامة الذي شجع فكرة التصفيق للفريق الطبي اللبناني على الجهود التي يقدمها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانب آخر كشفت ميريام فارس كيف تقضي وقتها خلال الحجر المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا. ونشرت صوراً على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تمارس الرياضة في المنزل، وكتبت ميريام «الرياضة خلال الحجر الصحي غيير».

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وعلق المتابعون على طرافة ميريام خصوصاً أنها تمارس الرياضة وهي ترتدي فستاناً.

يذكر أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس أعلنت عن تبرعها للصليب الأحمر اللبناني من أجل مساعدة الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانية للتصدي لفيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع أعداد المصابين في لبنان.

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