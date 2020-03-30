ديانا حداد وابنتها: خليكم في البيوت من أجل أطفالكم فالموضوع خطير

دعت الفنانة اللبنانية ديانا حداد محبيها ومتابعيها للبقاء بالبيت والحجر الصحي، ونشرت فيديو يجمعها بابنتها صوفي وعلقت: «أنا وصوفي بنقولكم خليكم بالبيت عشان أنفسكم وعشان اللي بتحبوهم.. والله يحفظ الجميع».

وكانت قد نشرت ديانا حداد صورة جديدة لها ارتدت فيها فستاناً باللون الأحمر، وذلك على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

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ووجّهت ديانا من خلال الصورة رسالة للجمهور دعتهم فيها للتفاؤل وإبقاء الأمل، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستحمل الخير وتمحو الصعوبات.

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وعلّقت حداد على الصورة قائلة: «الخير قادم بإذن الله وأنا متفائلة كتير صدقوني إن مع العسر يسرا، الله يفرجها على الجميع وإن شاء الله رح ترجع الحياة إلى سابق عهدها وأفضل.. وما تنسوا الدعاء الله يرفع عنا وعن كل البشرية البلاء ويكشف الضر.. خليك في البيت».



شاهدي الفيديو :