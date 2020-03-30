زوج بيرين سات يعتذر منها ويكشف اسرار حياتهما الزوجية

بعد تصرح الفنانة التركية بيرين سات إن التزامها الحجر المنزلي لتقاوم انتشار فيروس “كورونا”، علّمها التمسك بزوجها المغني كنان دوغلو، رد هذا الاخير معتذرا عن كل الالم الذي سببه لها، ووعدها بعظ القضاء على الكارثة الصحية التي تواجه العالم، واعتذر أيضًا عما فعله معها.

وأكمل في منشور له على انستقرام “أثرت بي رسالتك حبيبتي، دعيني أقول إنني أعتذر أيضًا على كل ألم سببته دون أن أقصد، اختلفنا أحيانًا لكننا لم نكره وحافظنا على حبنا الكبير داخل قلبيْنا “.

تابع: “أعدك أن نجول الكون ونعيش سعادة نستحقها بعدما يصبح العالم بخير، أستعد لكثير منا لمفاجآت التي لن أخبر بها أحدًا”.

وفي تصريح لها لمجلة تركية، كانت بيرين قد أعلنت اتها نادمة على مشاكلها مع زوجها، واكدت أن بقاءها معه جعلها تعيد حساباتها بعد انفصالهما طوال العام الماضي.

وأضافت: “مررنا بالكثير من المشاكل، هذا لا نخفيه بعد على أحد، لم أنكرها سابقًا لكنني تجاهلت الرد على أسئلة الصحافيين والأصدقاء، أما التزامي الحجر المنزلي الآن مع كنان علّمني التمسك به أكثر، وجعلني أندم على الكثير من القرارات التي اتخذتها متسرعةً حول علاقتنا”.

تابعت: “نعم شعرنا أحيانًا أن الحياة بيننا أصبحت كارثية، وكلّ منا فكّر بترك الآخر لكن الحبّ انتصر بنهاية المطاف، الآن أقول ألا معنى للحياة بلا كنان، ومجرد التفكير بخسارته يدمرني”.

أضافت: “علّمني هذا الفيروس رغم قسوته، ألا أفقد الأحبة بلحظة تسرع، وأن أفكر مئة مرة قبل الابتعاد عنهم”.

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