ماغي فرح: لن تمر سنة كهذه أبداً على البشرية واحفظوا هذه التواريخ جيدا

أطلقت الإعلامية ماغي فرح توقعات جديدة للمرحلة المقبلة من هذا العام، بعدما كانت قد توقعت ان تكون الـ2020 سنة كوارث وانتشار وباء عالمي.

وقالت ماغي في التوقعات الجديدة انه بحسب حركة الكواكب، ستكون الفترة الممتدة من بداية شهر نيسان الى شهر حزيران فترة تجاذبات بين الأخبار الإيجابية حول اكتشاف علاج لفيروس كورونا والاخبار السلبية.

اليكم أبرز التوقعات:

المزيد من الكوارث السياسة والاقتصادية

لن تمر سنة كهذه أبداً على البشرية

معارك بين الدول وعدم ثقة

تمرد على الحكومات

ستسقط حكومات وبعض الرؤساء لن يُنتخبوا بعد الآن

شهر مايو يحدث تغييراً ايجابيا وطاقة فلكية ايجابية وتحديداً بعد 15 مايو وسنشهد انفراجاً بين هذا اليوم و29 يونيو

سنقطف ثمار جهود سابقة وقد نتمكن من الوصول للقاح لفيروس كورونا

افلاسات وانهيارات وصدمات عنيفة

احفظوا هذه التواريخ جيدا 5 ابريل ، 30 يونيو، 12 نوفمبر، سنشهد تغييرات سريعة وثورات اجتماعية ودينية وسياسية واغتيالات وغزوات دينية وفكرية

بين يوليو وآخر السنة اصعب فترة سنمر بها

ان لم يجدوا علاجا لفيروس كورونا بين منتصف مايو ويونيو فاننا سنواجه اوضاعا اصعب واخطر لاحقا

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