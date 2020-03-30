علا رشدي تطلق تحدي جديد «شكلك قبل وبعد الحظر».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في إطار تسلية محبيها وتشجعيهم على الالتزام بالمنازل مع تطبيق قرار حظر التجول لمواجهة خطر كورونا، اطلقت الفنانة المصرية علا رشدي تحديد جديد لا يخلو من المرح كعادتها.

التحدي الجديد الذي ابتكرته الفنانة الشابة هو نشر صورة للشخص قبل وبعد تطبيق قرار حظر التجول الذي فرضه مجلس الوزاء المصري منذ أيام، حيث نشرت علا صورة ساخرة مركبة من لقطتين لها قبل وبعد الحظر، وطلبت من الفانز مشاركتها في التحدي بتعليق كتبت فيه: «دي الchallenge الي محتاجين نعملها، وروني شكلكوا قبل وبعد العزل ومتتكسفوش».

اللافت أن معظم تعليقات فانز ومتابعي علا جاءت مثنية على تصالحها مع نفسها وجرأتها وعدم تركيزها على فكرة ضرورة ظهور الفنان بشكل جمالي معين بكل إطلالاته، كما أعربوا عن اعجابهم بفكرة التحدي، وبالفعل بدأوا في التفاعل معه من خلال نشر صور لهم قبل وبعد الحظر.

من ناحية أخرى، تنافس علا رشدي في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «ونحب تاني ليه» الذي تشارك في بطولته أمام ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير وكريم فهمي سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.