ما مصير المسلسلات السعودية الخاصة برمضان بعد انتشار كورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت مصادر خاصة لـ"فوشيا" أنه تم تأجيل مجموعة من المسلسلات السعودية والخليجية، وأخرى تم تقليص حلقاتها بسبب الأزمة الخانقة التي يمر بها العالم جرّاء فيروس "كورونا"، وكان سببا لتعطيل الأعمال الدرامية على مستوى العالم، وهو الأمر الذي يوحي بأن دراما رمضان لهذا العالم ستكون مقننة بشكل كبير.

وكانت أولى الأخبار المتواردة هي عزم أبطال مسلسل "مخرج 7" على تصوير 20 حلقة فقط، بدلا من 30 حلقة بسبب البطء في تصوير الحلقات، إلى جانب أفضلية أن تكون الحلقات مركزة، ولكن القناة الناقلة لا زالت تطالبهم بتصوير الحلقات الثلاثين كاملة كما هو متفق، ولا زال أبطال العمل يرون أن 20 حلقة كافية.

ويعتبر مسلسل "مخرج 7" نافذة مصغرة ومنسوخة من مسلسل "طاش ما طاش" الذي اشتهرت به الدراما السعودية الكوميدية، والذي كان يعرض قصصا متنوعة في حلقات منفصلة، ويهتم بإظهار صورة كوميدية تناقش المشاكل والقضايا المجتمعية السعودية، وهو العمل الذي اعتبرته قناة mbc رأس الحربة لأعمالها الرمضانية.

العمل الجديد من بطولة ناصر القصبي، ريماس منصور، هبة الحسين، حبيب الحبيب، هبة الحسين، زيد السويداء، أسيل عمران، إلهام علي، وإخراج أوس الشرقي، والتأليف لخلف الحربي.

ولم يتم حتى الآن عرض الإعلان "البرومو" الخاص بمسلسل "مخرج 7"، إلا أن فريق عمل المسلسل تقدموا بمبادرة "كلنا مسؤول" التي تنظمها وزارة الصحة السعودية، وقاموا بتمثيل مشهد يبين مدى أهمية التزام الشعب السعودي بالبقاء في المنازل، وقدموه هدية للمشاهدين، وذلك بهدف التعاون مع الجهات الحكومية في المبادرة التي أطلقتها الصحة في وقت سابق.

Advertisements

أما فيما يتعلق بالمسلسل السعودي "ضرب الرمال" فالأخبار تدور حول عدم التمكن من مواصلة التصوير بسبب وجود بعض أبطال العمل في دبي كالفنان عبدالعزيز السكيرين وأميرة محمد، ولم يستطيعا التواجد في السعودية، مما أدخل أبطال العمل في مشكلة كبيرة، فهل يتم إكمال المسلسل أم يتم استبدال الأبطال بفنانين آخرين؟.

تجدر الإشارة أن المسلسل مأخوذ من ثلاثية "ضرب الرمل" للروائي محمد المزيني وهو من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة SBC.

من جانب آخر؛ قرر صناع المسلسل الكوميدي "الديك الأزرق"، للنجم السعودي عبد الله السدحان والفنان المصري بيومي فؤاد، عدم استكمال تصوير العمل، الذي كان سيعرض خلال شهر رمضان المقبل على قناة SBC، وتأجيله إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

ورغم إنجاز شوط طويل من تصوير المسلسل حتى الآن، حيث صور الفنان عبد الله السدحان في الرياض عددا كبيرا من المشاهد، فإن عدم تمكن بيومي وشيماء من الوصول للرياض هدد استكمال العمل، فيما يأمل صناع المسلسل بانتهاء الأزمة وقدوم الفنانين المصريين ومواصلة التصوير في وقت لاحق.

ولا زالت الأخبار التي تأتي من داخل "لوكيشنات" التصوير توحي بأن هناك عددا من المسلسلات ستتأجل أو تلغى، والجميع يحاول مسابقة الزمن.