هنا الزاهد تشعل التيك توك بفيديو جديد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "تيك توك ".

وظهرت هنا الزاهد بفيديو كوميدي وهي تقلد فيديو لطفلة صغيرة وهى تخبر والدها بأن والدتها قالت لها " يجب ان تكونى أمينة".

برنامج "هزر فزر" تقدمه هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc.

ويشهد البرنامج مشاركة عدد كبير من النجوم، سينقسمون إلى فريقين في كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتي يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.

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ومن الألعاب الموجودة في البرنامج أيضًا "لعبة الحروف"، التي يقوم كل فرد من الفريق خلالها بإخفاء عينيه بنظارة معتمة، ويمسك حرفًا لتكوين الكلمة الصحيحة التي تجيب سؤال المذيع، ويمكنه استبدال الحرف مع أعضاء الفريق ولعبة "البوسترات المحرفة"، والتي يتم فيها عمل تعديل على بوسترات أفلام، مع عدم كتابة اسم العمل، وعلى المتسابقين معرفة اسم الفيلم صاحب معرفة اسم الفيلم صاحب البوستر الاصلي.

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تفاصيل برنامج هنا الزاهد «هزر فزر»