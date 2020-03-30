فيديو| إيمي سمير غانم تستعرض هدايا عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة الشابة إيمي سمير غانم بعيد ميلادها الـ33، غدًا الثلاثاء، الموافق 31 مارس الجاري، إذ إنها مواليد 1987.

وشاركت إيمي جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تكشف من خلاله عن الهدايا التي تلقتها من "الفانز" احتفالا بعيد ميلادها، وعلقت :"بحبكم كلكم ، شكرا".

وشاركت الفنانة إيمي في رمضان الماضي بمسلسل "سوبر ميرو" من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ‏وإخراج وليد الحلفاوي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك ‏قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع والدها الفنان سمير غانم.