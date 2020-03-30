محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحتفل الفنانة الشابة إيمي سمير غانم بعيد ميلادها الـ33، غدًا الثلاثاء، الموافق 31 مارس الجاري، إذ إنها مواليد 1987.
وشاركت إيمي جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تكشف من خلاله عن الهدايا التي تلقتها من "الفانز" احتفالا بعيد ميلادها، وعلقت :"بحبكم كلكم ، شكرا".
وشاركت الفنانة إيمي في رمضان الماضي بمسلسل "سوبر ميرو" من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع والدها الفنان سمير غانم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| إيمي سمير غانم تستعرض هدايا عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.