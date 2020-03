فيديو| إميليا كلارك تبتكر طريقة لحث متابعيها على التبرع لمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

ابتكرت الفنانة إميليا كلارك، طريقة لحث متابعيها للتبرع لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وقالت إميليا في الفيديو: "تبرعوا لمكافحة فيروس كورونا، وسيتم اختيار 12 من المتبرعين لتناول العشاء معي عبر مكالمة فيديو".

إميليا كلارك يتابعها قرابة 30 مليون على إنستجرام، ونالت شهرة كبيرة بمشاركتها في مسلسل "صراع العروش - Game of Thrones- got"، وفيلم me before you.