إثارة وكوميديا ورومانسية.. إليكم خريطة أفلام السهرة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تتنافس قنوات الأفلام هذه الأيام، لجذب قطاع كبير من الجماهير، بمجموعة متميزة من الأعمال التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه في ظل التزام عدد كبير من جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة.

قناة MBC 2

في تمام العاشرة مساءً اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم "Transformers: The Last Knight"، إنتاج عام 2017، مصنف خيال علمي أكشن أمريكي، تدور أحداثه حول خظر الانقراض الذي يواجه الإنسانية، ليصبح الأمر منوطاً بأوبتيموس برايم والأوتوبوت لإنقاذ العالم. ولكن بعد تخلي السلطات عنهم، سيحتاجون إلى فريق جديد من الحلفاء، والفيلم من بطولة مارك والبيرج و ستانلي توتشي و إيزابيلا منير و جوش دوهامل و سانتياجو كابريرا و لاورا هادوك، وإخراج مايكل باي.

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أما في تمام الساعة الـ12 ونصف من الساعات الأولى لصباح الغد، تعرض القناة فيلم "Morgan"، من إنتاج 2015، ينتمي لنوعية أفلام الرعب والخيال العلم تدور أحداثه حول إرسال استشارية متخصصة في كشف الثغرات وإصلاحها إلى موقع بعيد في غاية السرية للتحقيق في حادث مروع، حيث تكتشف لاحقاً بأن الحدث وقع على يد "إنسانة" تبدو في الظاهر مسالمة لكنها في الحقيقة تشكل لغزا يتمثل بأمل لا متناهي وخطر لا حدود له.

mbc action

تعرض قناة "إم بي سي أكشن" فيلم Source Code، في تمام الساعة 11 ونصف مساءً، الفيلم من إنتاج عام 2011، ينتمي لنوعية افلام الإثارة والخيال العلمي، تدور أحداثه حول كولتر ستيفنز (جيك جيلنهال) طيار المروحية التابع للجيش الأميركي الذي كانت آخر ذكرياته أنه يطير أنحاء أفغانستان، يستيقظ في قطار للركاب ذاهب لشيكاغو. لكنه يكتشف انه مستحوذ على هوية رجل آخر.بعد 8 دقائق ينفجر القطار ويجد ستيفنز نفسه في حجرة. ثم يتحدث إلى شخص يدعى جودوين (فيرا فارميجا) التي تقول له أن يجب عليه الذهاب إلى الماضي والبحث عن هوية منفذ الانفجار، الفيلم من إخراج دونكان جونز، تأليف بن ريبلي، وبطولة جيك جيلنهال، ميشيل موناجان، فيرا فارميجا وجيفري رايت.

mbc max

في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، تعرض القناة فيلم No Strings Attached، فيلم كوميدي إنتاج عام 2011، وهو فيلم أمريكي رومانسي كوميدي والفيلم من إخراج ايفان ريتمان، وتبدأ أحداث الفيلم بعد مضى أعوام عديدة منذ لقاء إيما (ناتالي بورتمان) وأدم (أشتون كوتشر) في مرحلة المراهقة، حتى أصبحت إيما طبيبة أما أدم فهو مساعد إنتاج لأحد البرامج الغنائية التليفزيونية، وكان اللقاء بينهما من جديد ليتبادل كل منهما رقم هاتف الآخر، بعد فترة من الزمن يكتشف آدم أن والده سكوت (كيفين كلاين) على علاقة بصديقته السابقة فنيسا (أوفيليا لوفيبوند) مما أثار غضبه وحنقه، فيقرر الاتصال بجميع الفتيات المدونة أرقامهم على هاتفه آملاً بعلاقة عابرة.