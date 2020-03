مغنية "تايتانك" التي مات زوجها بالسرطان.. معلومات عن سيلين ديون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

في 30 مارس 1968، في كيبك الكندية، ولدت الفنانة العالمية سيلين ديون، اسمها الكامل سيلين ماري كلوديت ديون، وهي مغنية بوب كندية حائزة على جائزة جرامي، وجائزة جونو، وتعد سيلين من أشهر المطربات في العالم.

نرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن صابحة الصوت الذهبي سيلين ديون:

- سيلين تزوجت من الملياردير الكندي سوري الأصل رينيه أنجليل منذ عام 1994.

- بدأت سيلين رحلتها مع الغناء في عام 1980 بفرنسا، و نالت شهرة عالمية بعد عشر سنوات بداية من عام 1990.

- أصدرت سيلين أول ألبوماتها في عام 1981 باللغة الفرنسية وهو "La Voix du Bon Dieu".

- وفي عام 1982، شاركت سيلين في مسابقة موسيقية في طوكيو، اليابان وحصلت على الجائزة الأولى.

- وفي عام 1987 أنتجت ألبوماً آخر باسم "Incognito" والذي حقق نجاحاً كبيراً ورفع من أرصدتها كمطربة تسعي نحو العالمية.

- في عام 1988، بعد أن عاشت في سويسرا لفترة، شاركت سيلين في مسابقة يوروفيجن للأغاني (Eurovision Song Contest) التي أقيمت في سويسرا، واستطاعت الفوز فيها كممثلة لسويسرا.

- أطلقت سيلين أول ألبوم باللغة الإنجليزية لها في عام 1990 وهو "Unison" الذي أكسبها شهرة عالمية، وقبل ذلك كانت تغني بالفرنسية.

- بعد عودتها إلى أمريكا الشمالية، عملت في الولايات المتحدة الأمريكية وقامت بعدة أعمال موسيقية منها أغنية لفيلم ديزني "الجميلة والوحش".

- ومن أكثر الأغاني التي أكسبت سيلين شهرة عالمية، أغنية "My Heart Will Go On" التي سجلتها لفيلم تيتانك في عام 1997.

- من أشهر أغانيها التي تصدرت قائمة الأكثر استماعا والأكثر مبيعا، هي أغنيات: The Power of Love وBecause You Loved Me وI’m Your Angel .

- في 2016، توفي زوجها بسبب السرطان، بعد أن أنجب منها 3 أطفال، هم رينيه 19 سنة، ونيلسون وإيدي 10 سنوات.

- في أكتوبر 2010، وضعت سيلين تؤامها "نيلسون وإيدي"، كما أنها فقدت جنين ثالث في الحمل، حيث أنها كانت حامل في 3 أجنة، وقالت سيلين بعد بضعة أيام من معرفتي بخبر حملي بثلاثة أطفال، توقف قلب أحدهم، معلقة: "لقد اختار أن يترك مكاناً لأخويه لينموا".

-بعد وفاته بعامين، كشفت المغنية الشهيرة سيلين ديون عن رفض والدتها في بادئ الأمر زواجها من رجل الأعمال رينيه أنجليل الذي يكبرها بـ26 عاماً. وتحدثت سيلين عن مرض زوجها، الذي عمل مديراً لأعمالها، وتوفي في يناير 2016، عن عمر يناهز 73 عاماً. ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن سيلين، 49 عاماً، القول: "لمدة 3 أعوام، زوجي كان يتغذى عبر أنبوب".

- أضافت: "الشيء الوحيد الذي تمنيته في ظل معاناته أن يعيش في سلام. أردته أن يعيش في سلام. أردته ألا يشعر بأي قلق. لقد تعرض لأزمة قلبية خفيفة، لقد كان الأمر سريعاً، ولم يشعر بشيء. شعرت أنه تحرر من الألم".

-وحول قصة حبها مع رينيه، قالت سيلين: "هو الرجل الوحيد الذي رأيته. هو الرجل الوحيد الذي أحببته وقبلته".

-يرجع الفضل لرينيه في إقناع سيلين بأداء أغانٍ رومانسية باللغة الإنجليزية. وأوضحت سيلين أنها وقعت في حب رينيه على الفور.