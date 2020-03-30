فيديو| لظروف خاصة.. لطيفة تعتذر عن عدم ظهورها "لايف" الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

اعتذرت الفنانة لطيفة، عن عدم ظهورها لايف لجمهورها اليوم الاثنين، حسبما أعلنت في وقت سابق.

ونشرت لطيفة، فيديو لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبايبي الغاليين، بعتذر عن وجودي معاكم لايف اليوم لظروف خاصة، مع وعد بلقاء قريب".

وكان من المقرر أن تظهر لطيفة، اليوم الاثنين، لجمهورها عبر حسابها على إنستجرام.

وتواصل الفنانة لطيفة، طرح أغاني ألبومه الجديد تباعًا وطرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة "كن جميلا"، من كلمات الشاعر الراحل