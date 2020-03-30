فيديو| ميريام فارس تلعب مع طفلها في المطبخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها بمقطع فيديو يجمعها بطفلها "جايدن"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال فترة العزل المنزلي، في ظل الظروف التي تمر بها لبنان، بشأن فيروس كورونا المستجد.

وظهرت ميريام وجايدن في الفيديو وهما يطبخان "بسكويت"، كما كانا يلعبان ويرقصان، وعلقت ميريام: "خليك بالبيت".

وتزوجت الفنانة ميريام فارس من زوجها داني متري عام 2014، وأنجبا طفلهما جايدن عام 2016.