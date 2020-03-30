فيديو|محمد رمضان يطرح "شارع أيامي" الأغنية الدعائية لـ"البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر : طرح الفنان محمد رمضان، منذ قليل، أغنية "شارع أيامي" غناء حسن شاكوش، عبر قناته على "يوتيوب". الأغنية تم إطلاقها ضمن الحملة الدعائية لمسلسله الجديد "البرنس"، المقرر عرضه في رمضان المقبل. مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان.

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