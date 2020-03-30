صورة| صلاح عبدالله يحيي ذكرى رحيل عبدالحليم حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل عبد الحليم حافظ فى ذكرى رحيله الـ43، التي توافق اليوم 30 مارس. وكتب على الصورة: "يوم رحيلك ياعندليب بكت كل الطيور حتى الجارحة". وعلق الفنان صلاح عبدالله على الصورة قائلا: " في ذكرى رحيله، الله يرحمه ويغفرله ، خايف اسأل حفيدتي عنه لأنها لو قالت ماعرفوش هزعل قوي بجد". وتوفي الفنان عبدالحليم حافظ، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 48 عامًا في 30 مارس 1977.

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