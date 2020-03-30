صديقة رونالدو تدعم الأطباء في معركة كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 مارس 2020 10:41 مساءً - قدمت جورجينا رودريغيز صديقة نجم كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، دعماً مميزاً للأطباء في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت جورجينا، على موقع إنستقرام، صورة لأطباء وهم يرتدون كمامات، بينما تم تعديل وسط الصورة ليظهروا كأبطال شخصيات العديد من الأفلام العالمية والرسوم المتحركة "الخارقين" والمشهورين بأقنعتهم وأزيائهم.

وعلّقت على الصورة قائلة: "الأبطال الحقيقيون لا يغطون وجوههم بالأقنعة"، وشكرت أفراد الكوادر الطبية الذين يقاتلون ويخاطرون بحياتهم، حسب وصفها، لإنقاذ أرواح البشر من فيروس كورونا المستجد، كما دعت متابعيها إلى البقاء في منازلهم.

تابعي المزيد: فيديو: إيفانكا ترامب توجّه رسالة إلى الشعب الأمريكي



وفي وقت سابق من شهر مارس الجاري، بعث رونالدو برسالة إلى جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد، مطالبا إياهم بضرورة الانتباه والالتزام بالتعليمات الصحية للخروج من هذه الأزمة التي يواجهها العالم.

وقال : "العالم يمر بفترة صعبة للغاية تتطلب أقصى عناية وانتباه منا جميعا".

ولم يوجه رونالدو الرسالة كلاعب كرة قدم، وإنما كشخص تابع عن كثب آخر التطورات التي أثرت في العالم كله، وأضاف: "حماية الأرواح البشرية يجب أن تكون أهم من كل المصالح الأخرى".