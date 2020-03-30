3 مسلسلات مصرية لتسليتك في وقت الحظر

لأننا نعلم مدى صعوبة تقبل الجلوس في المنزل ومدى الضجر والملل الذي يصيب الأنسان جراء عدم القيام بأي أمور بالإضافة للفزع الذي يعيشه البعض بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد ومع كم الأخبار السيئة التي نسمعها بشكل يومي يحتاج البعض لمشاهدة أعمال كوميدية طويلة لتمضية أوقات الحظر وبالطبع ليس هناك أفضل من المسلسلات الكوميدية لتسليتك في العزل.

مسلسل اللعبة

يعرض هذا المسلسل على منصة شاهد وهو من بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، عارفة عبد

الرسول وتدور أحداثه حول صديقين وهما شيكو وهشام ماجد اللذان يحبان تحدي بعضهما البعض منذ الصغر وما زال حب المنافسة يجري في دمائهم حتى بعد زواجهم من أختين، يستغل أحد المجهولين حب المنافسة بينهما ويورطهم في مجموعة من التحديات الكوميدية مقابل الحصول على مبالغ من المال.

مسلسل خلصانة بشياكة

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ماذا سيحدث إذا استمرت الخلافات بين الرجال والنساء ؟ هذا ما يجيب

عنه المسلسل ليطير بنا إلي المستقبل لنرى سيناريو متخيل لما قد يصل إلية الكوكب في حالة تفاقم المشكلات بين الجنسين.

المسلسل من بطولة كل من أحمد مكي، هشام ماجد، شيكو، دينا الشربيني، ملك قورة، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد وغيرهم من نجوم الفن المصري.

مسلسل الوصية

يستعرض المسلسل في حلقات منفصلة متصلة محاولات كل من أكرم حسني وأحمد أمين ومعهم ريم مصطفى لتجميع 30 طفل يتيم قام بيومي فؤاد بطردهم من الملجأ ولكنه يندم ويقرر توصية ابنه والعاملين في شركته بتحقيق أحلام هؤلاء الأشخاص بعد مضي أكثر من عشرين عام على طردهم وذلك للحصول على مستحقاتهم المالية.