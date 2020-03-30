أحمد عيد : العالم سيضطر لفك الحظر عن كورونا تدريجيا

نشر الفنان أحمد عيد تدوينة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".

وكتب "عيد" خلال التدوينة:"العالم غصب عنه لو طولت الأزمه هيختار إما خسارة اقتصاية أو خسارة بشرية، وهيضطر يفك الحظر ده بالتدريج مع الأخذ باحتياطات السلامة ". إما خسارة اقتصاية أو خسارة بشرية، وهيضطر يفك الحظر ده بالتدريج مع الأخذ باحتياطات السلامة ". Advertisements يذكر ان الفنان أحمد عيد، قدم في رمضان الماضي المسلسل الإذاعي "رابع جار"، وشاركه البطولة المطربة لطيفة، عبد الرحمن أبو زهرة، طارق عبد العزيز، آمل رزق، وهو من تأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبد الرحمن.

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