فيديو .. نجوم أصيبوا بفيروس كورونا وصدموا جمهورهم

نشر برنامج ام بي سي ترندينج فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وكشف من البرنامج من خلال Advertisements الفيديو المشاهير الذين أصيبوا بفيروس الفيديو المشاهير الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وهم: الفنانة هناء نصور، والفنانة العالمية كانيكا كابور، والفنانة إيناس عز الدين. يذكرأن الفنانة إيناس عز الدين​ أعلنت مؤخرًا عن إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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