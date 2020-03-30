فن ومشاهير

فيديو .. نجوم أصيبوا بفيروس كورونا وصدموا جمهورهم

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نشر برنامج ام بي سي ترندينج فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

 

 

وكشف من البرنامج من خلال

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الفيديو المشاهير الذين  أصيبوا بفيروس المستجد، وهم: الفنانة هناء نصور، والفنانة العالمية كانيكا كابور، والفنانة إيناس عز الدين.

 

 

يذكرأن الفنانة إيناس عز الدين​ أعلنت مؤخرًا عن  إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

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